Trevisani: «Inter può fare 100 punti. La mettevano quinta all’inizio»

C’è veramente chi metteva l’Inter fuori dalla zona Champions League ad inizio stagione. Riccardo Trevisani lo sa e lo dice su Cronache di Spogliatoio.

ERRORI GRAVI – Si è sottovalutata fin troppo la squadra di Simone Inzaghi ad inizio stagione. Riccardo Trevisani lo dice: «L’Inter è a quota media 100.64 punti in questo campionato. Non credo ci fosse una persona che potesse prevedere questo, c’è chi la metteva quinta ad inizio anno. Interessa all’Inter fare 100 punti? Se vince con l’Atalanta va a +12, finisce il campionato. Va a una media di 1.9-2 punti a partita. L’anno scorso per arrivare in Champions League in finale ha buttato via il campionato. Può decidere di fare la sua corsa in Europa nel caso in cui avesse questa sicurezza in campionato».