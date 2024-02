De Vrij si riprende l’Inter. Inzaghi ha il suo difensore aggiunto

Stefan de Vrij riprende in mano l’Inter e la sua difesa. Il centrale olandese, sempre presente e pronto a entrare, sta continuando a dimostrare come sia rimasto un grande difensore nonostante le tante panchine in Serie A.

RIENTRO – Stefan de Vrij è tornato a guidare con maestria la difesa dell’Inter. Simone Inzaghi può sempre contare sulla qualità dell’olandese a prescindere da chi scende in campo con la maglia da titolare. Anche col Lecce, il Signor de Vrij, è stato perfetto al centro del terzetto nerazzurro a protezione di Emil Audero. Al Via del Mare è arrivata anche la prima gioia nell’altra area con il primo gol in stagione. Anche a causa dell’infortunio di Francesco Acerbi, il difensore olandese è tornato a dettare i suoi ritmi come ai vecchi tempi di Antonio Conte e al primo anno dello stesso Inzaghi.

PRESENZA – Nonostante sia passato da titolare a riserva di lusso in un anno, de Vrij non ha mai perso le occasioni concesse da Inzaghi così da dimostrare la sua professionalità in una squadra dove tutti sono imprescindibili. Saranno ancora tante le partite che l’olandese potrebbe giocare da titolare, con il tecnico piacentino che ha ritrovato un centrale di grande classe e con lampi da perfezionista. Dopo una stagione passata ad allenarsi per questo momento, de Vrij adesso ha l’occasione di provare a far cambiare le idee a Inzaghi e a riprendersi la sua difesa ai danni dell’amico Acerbi. Che sostituirà di nuovo in Inter-Atalanta, recupero di mercoledì alle 20.45.