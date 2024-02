Inter, ora stop all’asterisco! Con una consapevolezza diversa dal passato

L’Inter dopodomani toglierà finalmente l’asterisco dalla classifica, con il recupero contro l’Atalanta. La capolista ci arriva molto meglio rispetto all’altra volta e adesso va dato il colpo decisivo.

CHIUDERE I GIOCHI – L’Inter vincendo mercoledì contro l’Atalanta andrebbe a +12 sulla Juventus seconda e +16 sul Milan terzo. Un vuoto clamoroso in classifica, con un rendimento dopo ventisei giornate migliore anche del Napoli della scorsa stagione. Sì, perché andare a 69 punti vorrebbe dire essere anche a +1 sulla squadra di Luciano Spalletti, che un anno fa aveva spazzato via la Serie A vincendola senza avversari. Cosa che punta a fare anche quella di Simone Inzaghi, devastante nell’inizio di 2024 con dieci vittorie consecutive su altrettante partite. Uno strappo forse decisivo, da completare proprio nel recupero. Mercoledì alle 20.45 non sarà una gara come le altre, bensì l’ultimo passo per chiudere due mesi perfetti. Rendimento da dover proseguire anche da marzo a giugno, per rendere questa stagione dell’Inter memorabile.

IL DISTACCO – La Juventus può arrivare al massimo a 93 punti, vincendo le ultime dodici partite che rimangono. Questo significa che l’Inter, ora a 66, deve farne 28 su 39 disponibili. Può “permettersi” di steccare qualche partita senza pagare dazio, un vantaggio che si è conquistata a suon di risultati. Ma visto il rendimento finora togliere il piede dall’acceleratore sarebbe deleterio, perché poi potrebbe essere rischioso. Meglio quindi continuare a correre, soprattutto in queste tre partite prima del ritorno con l’Atlético Madrid. La classifica ora è bella, mercoledì può diventare bellissima ma mancano ancora tre mesi di campionato. E a febbraio i giudizi non possono che essere ancora provvisori. L’Inter però arriva a questo punto, ossia al recupero con l’Atalanta, in maniera diversa da quello che era successo due anni fa. Motivo per cui proprio da qui si può fare una valutazione.

LA DIFFERENZA – Nel terribile precedente di Bologna-Inter, intanto, la squadra di Inzaghi non era in testa. Non lo era da quasi tre mesi, peraltro. Vincendo sarebbe tornata in testa, ma poi avrebbe dovuto vincere tutte le ultime partite (vinte dal Milan). Ora invece è prima a +9, ha vinto le ultime dieci in tutte le competizioni e ha dato solo grandi risposte. Anche domenica a Lecce, dove i sette cambi rispetto all’Atlético Madrid potevano creare qualche difficoltà. Invece l’Inter ha dimostrato una crescita: a inizio stagione in tre partite (Benfica, Real Sociedad e Bologna in Coppa Italia) aveva fatto grande turnover e non aveva pagato. Ora ha distrutto l’avversario. Una consapevolezza diversa, che permette di approcciare Inter-Atalanta con più serenità. Per poter (dover) correre ancora verso il grande obiettivo.