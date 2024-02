Daino: «Tutti vorrebbero essere al livello dell’Inter. Uno spettacolo!»

Daniele Daino fa i complimenti su Sportitalia all’Inter per il gioco espresso ed anche per i risultati ottenuti nell’ultimo anno di campionato e non solo.

LIVELLO – Daniele Daino esalta: «L’Inter è una squadra che sta costruendo un percorso diverso da tutte le altre. Inzaghi è migliorato nell’idea di gioco. C’è un meccanismo automatico di una compagine che si muove a tutto campo. È bello vederli, fa piacere che una squadra italiana giochi un calcio europeo. L’allenatore migliora la sua squadra e continua ad aggiornarsi. I giocatori poi sono disponibili a questo, quelli che non giocano quasi mai rispondono sempre bene come successo a Lecce. C’è senso di appartenenza, sono un tutt’uno. Uno spettacolo. Tutti vorrebbero raggiungere il livello dell’Inter. Per vincere lo Scudetto penso sia cosa quasi fatta, in Champions League se supera l’Atletico Madrid ha grandi possibilità di arrivare fino in fondo»