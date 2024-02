Cannavaro: «Lautaro Martinez una chance due gol! Fermarlo? Così»

Da ieri Lautaro Martinez è fra i non molti giocatori con almeno cento gol in Serie A. Di lui ne ha parlato Cannavaro, in collegamento con la trasmissione Supertele su DAZN.

INARRESTABILE – Fabio Cannavaro, da ex difensore di altissimo livello, dà un consiglio su come dover affrontare Lautaro Martinez: «Devi cercare solo di limitarlo, di stare concentrato per tutta la partita. Sono quegli attaccanti che hanno un’occasione e fanno due gol: soprattutto per i difensori in questo periodo, dove non puoi toccare gli attaccanti, devi solo sperare. Angelo Peruzzi (accanto a lui, ndr) mi dice che gli devi sparare (ride, ndr)».