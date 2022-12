Teotino: «Marotta alla Juventus? In questo momento no, in futuro…»

Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva riguardo il futuro di Beppe Marotta, avvicinato alla Juventus negli ultimi giorni.

EMERGENZA – Gianfranco Teotino ha le idee chiare riguardo il futuro di Beppe Marotta, che potrebbe salutare l’Inter: «Immediatamente io credo di no. In un medio periodo lo credo possibile. Penso che al momento non ci saranno cambi nel settore sportivo della Juventus. Le urgenze da gennaio in poi saranno altre, più economiche. In un secondo tempo, quando questa emergenza verrà supèerata, dovrà essere ricostruita anche l’area sportiva. Marotta però non è un semplice direttore sportivo, è un dirigente più importante. La Juventus al momento non sta cercando uno così». Il dirigente al momento rimane un punto fermo della società nerazzurra.