Teotino: «Inzaghi quest’anno è in una situazione precisa! Prima dell’Inter…»

Inzaghi è costantemente sotto la lente d’ingrandimento dopo aver sfiorato lo scudetto la scorsa stagione. Secondo Teotino, la prova che attende il tecnico dell’Inter quest’anno non è così semplice. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

UNA SOLA STRADA – Simone Inzaghi la scorsa stagione era al suo primo anno sulla panchina di una squadra da scudetto come l’Inter. Secondo Gianfranco Teotino, il tecnico nerazzurro quest’anno non ha alternative: «Inzaghi prima dell’Inter non aveva mai avuto modo di guidare una squadra da scudetto. La scorsa stagione non è stata del tutto positiva ma neanche negativa, ci è arrivato vicino. Ora vediamo se dall’esperienza dello scorso campionato avrà preso, diciamo così, degli insegnamenti che gli consentiranno di vincere. Chiaro che quest’anno è nella situazione in cui non può più sbagliare, è una prova importante ma non mi sento di dire che non la supererà».