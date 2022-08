Costacurta: «Derby importante, ma Pioli pensa anche a un’altra gara»

Costacurta ha parlato del derby di sabato (ore 18) tra Inter e Milan, collegandosi alla prestazione di ieri dei rossoneri contro il Sassuolo (0-0). Queste le sue parole ospite di Sky Sport.

DERBY IN ARRIVO – Alessandro Costacurta ha analizzato la prestazione del Milan ieri contro il Sassuolo e le scelte di Stefano Pioli, anche in chiave derby contro l’Inter: «È chiaro che il derby sia importante, ma Pioli ha pensato già anche a quella di Champions League dopo, già importantissima contro il Salisburgo. Contro il Sassuolo lui ha voluto risparmiare alcuni giocatori. Non mi sono piaciuti, specialmente davanti, hanno tenuto i ritmi troppo bassi».