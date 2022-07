Tacchinardi: «Dybala può garantire 40 gol. Napoli meglio dell’Inter»

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha parlato di Paulo Dybala e di come per lui sarebbe meglio il Napoli che l’Inter.

DESTINAZIONE PERFETTA – Alessio Tacchinardi è convinto: per Paulo Dybala il Napoli sarebbe la squadra perfetta. Anche più dell’Inter. L’ex centrocampista ha spiegato così i motivi: «Senza Insigne, Dybala al Napoli potrebbe rendere al massimo. Dietro a Osimhen nel 4-2-3-1 sarebbe perfetto. Penso che la destinazione Napoli possa essere meglio dell’Inter per lui. Parliamo di un giocatore che se sta bene può fare almeno 15 gol e ne può far fare 40 alla prima punta».