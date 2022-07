Bremer, l’Inter passa all’aut aut: 50% subito oppure un terzo a gennaio – SM

Bremer e l’Inter si vogliono reciprocamente ma l’ultima parola spetta al Torino. Almeno per quanto riguarda il mercato estivo. Come riportato da Sport Mediaset, in casa nerazzurra si valuta lo scenario più estremo per non perdere la corsa al forte difensore brasiliano

AUT AUT DI MERCATO – L’Inter è forte del sì di Gleison Bremer (vedi focus). E vuole portare il centrale difensivo a Milano. Entro la fine di questa settimana, o al massimo all’inizio della prossima, avverrà l’incontro decisivo tra le parti. Ovvero, l’incontro con il Torino, che continua a valutare il Bremer 45-50 milioni di euro. Una cifra che l’Inter non ha intenzione di investire in questa sessione di mercato né nella prossima. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, la società nerazzurra ragiona su cifre più basse. Intorno alla metà o poco più: 25-30 milioni al massimo. Anche perché a gennaio Bremer può arrivare all’Inter per un terzo della richiesta granata. L’Inter è forte sia del sì del calciatore sia della ghiotta occasione rappresentata dalla clausola. Se il Torino non accetta l’offerta nerazzurra, a Milano aspetteranno gennaio così da portarlo a casa per appena 15 milioni. L’aut aut nerazzurro al Torino per Bremer è servito: o 25-30 subito o addirittura meno della metà tra sei mesi… Prendere o lasciare?