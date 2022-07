Inter, ritiro giorno due: Inzaghi accoglie uno dei suoi

Secondo giorno di allenamenti nel ritiro in casa Inter, iniziato ieri. Come mostrano le immagini pubblicate dai canali social del club, Simone Inzaghi ha accolto oggi nientemeno che Matteo Darmian.

SALUTO – Si continua a lavorare in casa Inter, per preparare la prossima stagione. Secondo giorno di allenamenti oggi, con i giocatori impegnati con il lavoro in palestra. Tanta anche la gioia di ritrovarsi, come mostra una breve clip pubblicata dalla pagina Twitter ufficiale del club nella quale Simone Inzaghi accoglie Matteo Darmian: saluto, stretta di mano e pronti a lavorare.

Qui sopra le immagini mostrate dal club nerazzurro.