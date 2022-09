Supercoppa italiana, delegazione dell’Inter a Riyadh. Nodo sull’orario della partita – CdS

La Supercoppa italiana si giocherà a Riyadh il prossimo 18 gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, resta però un dubbio legato all’orario della partita.

PRIMO TROFEO – In vista della Supercoppa Italiana, una delegazione di Inter e Milan è volata in Arabia Saudita per studiare la logistica della trasferta in programma il 18 gennaio 2023. L’occasione servirà anche per trattare con gli organizzatori sull’orario d’inizio, che ancora non è stato ufficializzato. Mediaset non vorrebbe fosse alle 18, ora italiana, ma in prima serata. Da capire se un’intesa si possa trovare a metà strada.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno