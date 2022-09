Inzaghi e l’Inter alla resa dei conti! Ecco il piano della dirigenza – TS

L’Inter è sprofondata in una crisi nera dopo la sconfitta contro l’Udinese, la terza in Serie A in sette partite. Secondo Tuttosport, arriverà presto la “resa dei conti” fra tecnico e società: ecco il piano dei dirigenti nerazzurri

PIANO – Simone Inzaghi, nella giornata di domani, avrà l’ennesimo colloquio stagionale con la dirigenza dell’Inter. Non una novità, scrive Tuttosport, a testimonianza della crisi profonda in cui è piombata la squadra. Gli stessi dirigenti, scrive il quotidiano, non riescono a capacitarsi di quanto stia accadendo in stagione. L’infortunio di Lukaku e la partenza di Perisic, in sé, non sono sufficienti a spiegare un calo così evidente di rendimento. Assunto che condivide anche Zhang, convinto della forza della squadra assemblata in estate. Marotta ed Ausilio, sono pronti a correggere la rotta con alcuni accorgimenti.

RISOLVERE – I dirigenti dell’Inter, al ritorno dei calciatori dalle Nazionali, avranno dei colloqui con dei singoli calciatori per capire se l’intero gruppo squadra remi ancora dalla parte di Inzaghi. Nonostante l’allenatore neghi, infatti, è inequivocabile il nervosismo di alcuni elementi nella rosa: Brozovic con 5 gialli in 7 match, Bastoni in crisi di nervi dopo il cambio ad Udine, Barella molto nervoso e con atteggiamento passivo sul gol del 3-1 di Arlsan, fino ad arrivare ai rendimenti non positivi di Skriniar e de Vrij. Le perplessità, inoltre, riguardano anche la gestione dei giovani e sull’impiego efficace di Lukaku. Si cercherà, infine, di capire il perché della poca brillantezza fisica della squadra: l’impressione è che il tecnico possa aver sbagliato preparazione in una stagione del tutto inedita vista la presenza del Mondiale a novembre.

