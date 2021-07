Supercoppa Italiana, ancora nessuna decisione su Inter-Juventus

Consiglio Federale oggi per la Lega di Serie A. Tante le decisioni prese, dalle date della prossima Serie A (leggi l’articolo) alla finale di Coppa Italia (scopri la data). Incertezza invece ancora sulla Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus

MANCATA DATA – Il Consiglio Federale della Lega Serie A non ha ancora definito né la data né soprattutto la disputa di Inter-Juventus. Questo fa sì che, presumibilmente, non sarà prima dell’inizio del campionato. Aumentano quindi le quotazioni di una Supercoppa Italiana giocata a gennaio come nelle ultime edizioni.