Sugoni: «Sul mercato 70-80 milioni. Difficile compromesso Conte-Inter»

Sugoni, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato durante l’edizione “Il calcio è servito”. Il tema più discusso è quello relativo alla possibile partenza dall’Inter dell’allenatore Conte

RIDIMENSIONAMENTO TECNICO − Alessandro Sugoni sostiene che Antonio Conte non voglia la cessione di nessun big: «Conte non vuole il ridimensionamento tecnico. Solo 70-80 milioni da spendere sul mercato, questa la comunicazione della società a Conte. Questi soldi si raggiungono con le plusvalenze e quindi con la vendita di almeno un big. Lui vuole riconfermare in blocco la squadra dello scudetto. Inoltre, l’Inter deve raggiungere un taglio ingaggi del 20%».

SITUAZIONE COMPLICATA − Dopo aver dettagliato il tutto (vedi articolo), Sugoni ha, infine, parlato della possibile rescissione consensuale tra Conte e l’Inter: «Giornata importante, tutti sono in sede. Non siamo ancora all’ufficializzazione della separazione. Lui non vuole lasciare i 13 milioni sul piatto, possibile rescissione consensuale. L’Inter vuole limare un po’ i dettagli per convincerlo a rimanere ma la situazione è difficile».