Inzaghi è finito in cima alla lista dell’Inter per prendere il posto di Conte sulla panchina. Come riportato da “Sport Mediaset”, l’attuale allenatore della Lazio è diventato il primo dei cinque nomi sul taccuino di Marotta

EREDE IN PANCHINA – La situazione dell’Inter è in evoluzione. Servono almeno 80 milioni di euro di plusvalenza per “sistemare” il bilancio e le cessioni previste non sono ben viste da Antonio Conte, che considera la cosa inaccettabile. Le parti si devono accordare sulla buonuscita: si cerca l’accordo a metà strada sulla base di circa 7 milioni. E Beppe Marotta lavora già alla sua sostituzione. Lo storico primo nome sul taccuino, Massimiliano Allegri, è vicino alla Juventus. Restano in corsa Sergio Conceiçao, Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlvoic, ma non si tratta di prime scelte. A essere in pole position ora è Simone Inzaghi, che può lasciare la Lazio e ha già ricevuto una chiamata per sostituire Conte sulla panchina dell’Inter. A meno di clamorose sorprese (firmate Conte…).