Stankovic, video-messaggio a Barella: Â«Sei un grande, non mollare!Â»

Stankovic, video-messaggio a Barella: «Sei un grande, non mollare!»

Condividi questo articolo

Dejan Stankovic

Stankovic, ex giocatore dell’Inter oggi tecnico della Stella Rossa, durante l’intervista di Barella (vedi QUI e QUI la seconda parte), ha inviato un video-messaggio a Nicolò Barella.

“SEI UN GRANDE” – Stankovic manda un video-messaggio a Nicolò Barella per il suo futuro all’Inter augurandogli il meglio: «Sei grande davvero, grazie per i complimenti che mi hai fatto. Devi continuare così, migliorare giorno dopo e giorno ed essere un leader in campo, non mollare mai. Un abbraccio Nic!».