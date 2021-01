Barella: Â«Stankovic riferimento. Lukaku incredibile! Dico grazie a ManciniÂ»

Barella: «Stankovic riferimento. Lukaku incredibile! Dico grazie a Mancini»

Nicolò Barella

Barella, intervistato su “DAZN” nel corso di “Linea Diletta” (vedi QUI la prima parte) ha parlato del suo idolo Dejan Stankovic ma anche di Romelu Lukaku e del suo arrivo a Milano la scorsa stagione. Il centrocampista nerazzurro poi ha parlato della sua esperienza in Nazionale facendo riferimento a Mancini.

COME STANKOVIC – Barella commenta le parole di Dejan Stankovic (vedi QUI) e parla di lui: «Mi piacerebbe fare i gol di Stankovic, non aveva bisogno di parlare! Vorrei essere come lui. Il leader si vede dall’atteggiamento, quando segnava a San Siro era un emozione».

SU LUKAKU – Barella racconta Romelu Lukaku, vero leader in campo: «Lui come Shaquille O’Neal? Sono due che hanno fatto dello strapotere fisico la loro carriera e forza maggiore. Romelu è anche tanto altro. Spostarlo in allenamento? Forse in due o tre ci aggrappiamo (ride, ndr), è una forza della natura. Lui un leader in campo? Riesce ad avere un bellissimo rapporto per tutti, ha una buona parola per tutti. Riesce a determinare tanto il risultato. Si è ambientato subito, per noi è stato incredibile sentirlo parlare in italiano. Penso conosca tutte le lingue del mondo per cui non gli cambia niente».

NAZIONALE – Barella parla della sua esperienza con la maglia dell’Italia e dice grazie a Roberto Mancini ma non solo: «La Nazionale è un orgoglio perché penso sia il sogno di ogni calciatore. Devo tanto a tanti allenatori soprattutto a Roberto Mancini che ha creduto in me ancor prima che arrivassi all’Inter. Ha creato un bellissimo gruppo e non è facile perché giochi in squadra diverse, si può litigare in campo. Come si crea l’amalgama? Il mister è stato bravo perché ha tranquillizzato tutti e siamo liberi di esprimerci. Non c’è il grande che va contro quello un po’ più piccolo anzi: i grandi aiutano i piccoli. Tra i grandi ho un grandissimo rapporto con Salvatore Sirigu, oltre perché siamo sardi. Giorgio Chiellini è un po’ la “mamma” di tutti, è più protettivo di tutti! Ci ha sempre fatto sentire tutti dei ragazzini ma dei giocatori importanti».