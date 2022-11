Stankovic: «Coraggiosi contro l’Inter. Due gol non andavano presi»

Protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Fiorentina, il tecnico dei blucerchiati Dejan Stankovic è tornato sulla sconfitta della scorsa settimana a San Siro contro l’Inter.

PARTITA CORAGGIOSA – Dejan Stankovic, in vista della sfida di domani tra Sampdoria e Fiorentina, è tornato ad analizzare la gara persa per 3-0 lo scorso sabato contro l’Inter: «Dobbiamo avere coraggio come lo abbiamo avuto a San Siro. I primi due gol non dovevamo prenderli e abbiamo analizzato i nostri errori. Sono due gol arrivati a causa di poca concentrazione e attenzione. Il terzo gol era quello che mi aspettavo perché eravamo coraggiosi e siamo usciti alti. È la partita che mi aspetto di fare anche domani, combattuta da parte nostra».