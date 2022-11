Juventus-Inter, Inzaghi ha scelto il sostituto di Bastoni! La probabile – Sky

Juventus-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. In caso di forfait di Bastoni, bloccato dalla febbre, Inzaghi ha già scelto il sostituto. La probabile formazione secondo Sky Sport

SCELTE – Juventus ed Inter scenderanno in campo domani sera all’Allianz Stadium. Inzaghi, oltre a Lukaku e D’Ambrosio, potrebbe dover rinunciare a Bastoni alle prese con la febbre. Secondo Sky Sport, in caso di forfait del difensore a sostituirlo sarà Acerbi che agirà sul centro-sinistra. A completare il pacchetto arretrato de Vrij e Skriniar. A centrocampo rientra Brozovic dopo 40 giorni di stop: il croato partirà però dalla panchina. In attacco pronta la coppia Dzeko-Lautaro Martinez.