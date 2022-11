Juventus-Inter, Allegri si gode i recuperi! Fagioli confermato – Sky

Juventus-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Allegri può essere soddisfatto: tre big verso il recupero. Le possibili scelte del tecnico secondo Sky Sport

SCELTE – Juventus ed Inter si affronteranno domani sera all’Allianz Stadium. Per Allegri buone notizie dall’infermeria: Di Maria, Bremer e Vlahovic sono recuperati e saranno a disposizione del tecnico. Secondo Sky Sport è difficile il loro impiego dal 1′: più probabile che partano inizialmente dalla panchina. A centrocampo confermato Fagioli, in un ottimo momento di forma. In attacco sicuramente Milik con Miretti alle spalle, come visto contro il PSG. A meno di sorprese sul fronte Vlahovic.