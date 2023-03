Sosa: «Con l’Inter la vittoria più bella. Lukaku? Limitato, fatto gran lavoro»

Sosa, difensore del Bologna, è ritornato sul match contro l’Inter vinto dai felsinei per 1-0 grazie al gol di Orsolini. Il difensore si è focalizzato anche su Lukaku. Così ha parlato ai microfoni ufficiali del club

VITTORIA PIÙ BELLA − Sosa ritorna sul match di domenica scorsa: «Contro l’Inter abbiamo fatto molto bene per novanta minuti e ci siamo meritati i tre punti. Abbiamo cominciato la gara con tanta energia e i tifosi ci hanno supportato sin dall’inizio, aiutandoci a fare una grande partita. È la vittoria più bella della stagione per il valore dell’avversaria e per l’atmosfera che c’era al Dall’Ara. Ma anche il successo nel derby contro la Fiorentina è stato notevole».

ARGINATO − Poi Sosa parla di come la difesa ha limitato Lukaku: «Sappiamo tutti che giocatore è Lukaku, se durante la partita è stato limitato il merito non è solo mio ma di tutta la squadra. Non gli sono arrivati molti palloni, e quando è successo io, Lucumí e Cambiaso siamo stati bravi a contenerlo. Abbiamo fatto un buon lavoro, siamo contenti di non aver preso gol e dobbiamo continuare così, chiudendo l’area di rigore ai nostri avversari».