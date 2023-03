Retroscena Calhanoglu, no a due club di Premier League! Rinnovo vicino

Negli ultimi giorni si era parlato dell’interesse di diverse squadre di Premier League per Hakan Calhanoglu. Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul futuro del centrocampista dell’Inter.

FUTURO – Hakan Calhanoglu sta vivendo forse la sua migliore stagione in Italia a livello di prestazioni. Diverse squadre di Premier League erano infatti interessate al centrocampista dell’Inter. Fabrizio Romano ha chiarito il futuro del turco con un tweet: «Le voci che davano Southampton e Leeds come opzioni per Calhanoglu sono prive di pertinenza. Non lascerà l’Inter, che è vicina a rinnovargli il contratto, è tutto fatto». Romano dunque toglie dal mercato il turco, per cui manca solo l’ufficialità del rinnovo di contratto.