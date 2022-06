Sneijder, buon compleanno! L’ex numero 10 dell’Inter compie 38 anni

Sneijder oggi festeggia il trentottesimo compleanno. L’ex numero dieci dell’Inter, che quest’anno ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame, ha vinto tutto con la maglia nerazzurra.

BUON COMPLEANNO – Wesley Sneijder, nato il 9 giugno 1984, oggi spegne ben 38 candeline. L’olandese, tra gli eroi dell’indimenticabile Triplete, ha vestito la maglia dell’Inter per tre stagioni, per un totale di 116 partite dove di fatto ha vinto tutto quello che c’era da vincere: Scudetto, Champions League, Coppa Italia, Mondiale per Club e Supercoppa Italiana. Tanti auguri di buon compleanno dai tifosi nerazzurri e da tutta la redazione di Inter-News.it