Serie A seconda per media gol segnati! Inter e Napoli, top ten in Europa – SM

In Serie A, a dispetto di quanto si pensi, si segna molto. Il campionato italiano è il secondo per media gol segnati negli ultimi due anni e mezzo. Stupiscono inoltre i numeri di Inter e Napoli, entrambe presenti nella top ten delle squadre europee più prolifiche

NUMERI DA TOP – In Serie A si segna tantissimo. A dispetto della retorica sul difensivismo, la media gol segnati nel campionato italiano è pari a 2,86. Davanti solo la Bundesliga con 2,87. In più, nella top ten europea delle squadre con la media gol più alta compaiono due italiane, ovvero Napoli e Inter. Gli azzurri, al quinto posto di questa classifica, continua a scalare posizioni. La squadra di Inzaghi, che occupa la nona posizione e precede il Barcellona, ha realizzato 269 reti in 139 partite.

Fonte: SportMediaset