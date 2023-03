Paventi: «Dumfries altro giocatore dopo il Mondiale, calato anche Gosens»

Paventi si concentra su Dumfries e Gosens, i due esterni dell’Inter che non stanno dando una grande mano a Inzaghi. Entrambi meglio nella prima parte di stagione

CAPITOLO ESTERNI − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Andrea Paventi ha commentato i numeri di Gosens e Dumfries: «Simone Inzaghi ha possibilità di scelta, starà a lui potenziare la formazione migliore da mandare in campo. L’Inter deve reagire perché deve suggellare il secondo posto e raggiungere la qualificazione in Champions League che è fondamentale. Gosens e Dumfries? Il secondo ha fatto una discreta prima parte, ma il ritorno dal Mondiale ci ha restituito un altro giocatore. Il tedesco ha fatto una prima parte di stagione discreta, nella seconda si alza il minutaggio ma il rendimento è calato. Non ha sfruttato al 100% le occasioni avute, devono ritrovare la miglior condizione».