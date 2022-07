Serie A, nuovo accordo in vista tra Sky-Dazn-Tim? Tutti i dettagli – CF

La Serie A il prossimo 13 agosto riparte ufficialmente. I diritti Tv, ancora per due anni, sono in possesso di Dazn che detiene le 10 partite di cui 3 in co-esclusiva con Sky. Ma occhio al possibile nuovo accordo.

ACCORDO – La Serie A il 13 agosto riaccende i motori in vista della nuova stagione. L’Inter aprirà il suo campionato con il Lecce in trasferta. Occhio però al nuovo accordo in vista tra Sky, Dazn e Tim. Come spiega bene Milano e Finanza, tramite Calcio e Finanza, i tre sarebbero al lavoro per trovare una soluzione sui diritti della prossima stagione. In pratica si sta lavorando per levare l’esclusività dell’App Dazn da Tim e inserirla anche dentro Sky ripristinando così i canali sul decoder. In caso di riuscita di questo accordo ovviamente ci sarebbe passare dall’Antitrust per avere il via libera, ma il dialogo è stato definitivo “proficuo” dal CEO di Dazn Stefano Azzi.

Fonte: Milano e Finanza via Calcio e Finanza