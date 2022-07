Zhang, bomba dall’Oriente: deve 250 milioni di euro a dei creditori! – CF

Bomba clamorosa dalla Cina. Il presidente dell’Inter Steven Zhang infatti, secondo le utime notizie, ha perso una causa giudiziaria e ora deve 250 milioni di euro a dei creditori.

DETTAGLI – Potrebbe essere una bomba non di poco conto. Secondo quanto riporta Calcio e finanza tramite il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post infatti, Steven Zhang dovrebbe risarcire dei creditori per 250 milioni di euro (255mln di dollari). Il patron nerazzurro ha infatti perso una causa giudiziaria con i creditori che lo hanno citato in giudizio per recuperare i soldi prestati. A cosa fa riferimento questa causa? Come spiega Calcio e Finanza: «Zhang ha garantito il rifinanziamento di 255 milioni di dollari di prestiti e obbligazioni firmati nel 2020, in una operazione conclusa con la China Construction Bank (Asia) Corporation Limited a favore della Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang. Operazione che, nel corso del procedimento, Zhang ha rinnegato».

Fonte: Calcio e Finanza via South China Morning Post