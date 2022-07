Inter-Lione, in vendita i biglietti per l’amichevole: tutte le informazioni

È possibile acquistare i biglietti per poter assistere a Inter-Lione, amichevole che si disputerà a Cesena sabato 30 luglio. I dettagli.

COMUNICATO – Sono in vendita i biglietti per Inter-Lione, amichevole in programma all’Orogel Stadium di Cesena sabato 30 luglio alle ore 20.30. La nota pubblicata dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale. “Dopo la partita con il Monaco e la trasferta in casa del Lens, l’Inter chiuderà un tris di appuntamenti contro squadre della Ligue1 con un’amichevole all’ “Orogel Stadium” di Cesena contro l’Olympique Lione. Sabato 30 luglio alle 20:30 i tifosi avranno l’occasione di vedere all’opera il gruppo di Simone Inzaghi, ormai al completo. Per non perdere l’opportunità di seguire la squadra dal vivo, è possibile acquistare i biglietti a questo link “.

Fonte: Inter.it