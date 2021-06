Serie A, caos proposta DAZN: prima approvata, poi revocata. I dettagli

Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, la Lega Serie A avrebbe inizialmente approvato la proposta di DAZN sulla nuova programmazione delle partite di campionato, ma poi la decisione sarebbe stata revocata

TEMA CALDO – Continua a far discutere e a dividere la proposta di DAZN per una Serie A spezzatino l’anno prossimo (e non solo). La proposta avrebbe mandato in crisi l’assemblea dei club, oggi in riunione a Milano. Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, inizialmente i rappresentanti delle squadre di Serie A avevano dato il via libera alla proposta, e la decisione era arrivata con 13 voti favorevoli.

RIBALTONE – Subito dopo, però, la scelta è stata clamorosamente revocata: i club vogliono rifletterci meglio e torneranno a votare sul tema la prossima settimana. La proposta di DAZN, nello specifico, prevede la divisione delle gare del sabato in quattro finestre diverse (14.30, 16.30, 18.30 e 20.45). Mentre quelle di domenica in cinque (12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45).

Fonte: Calcioefinanza.it