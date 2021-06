DAZN è pronto a trasmettere tutta la Serie A ma non solo a partire dalla prossima stagione. Il servizio streaming online, dove continuerà a essere accessibile il canale tematico Inter TV, attraverso un comunicato stampa annuncia le novità previste. Di seguito un estratto dell’annuncio odierno

UNICO ABBONANAMENTO – “Importanti novità per tutti gli amanti dello sport che, grazie a DAZN, potranno vedere i maggiori eventi sportivi italiani e internazionali LIVe. E una ricca proposta di documentari, approfondimenti, interviste e storie inedite e originali con protagonisti le stelle dello sport mondiale. Tutto con un unico abbonamento. A partire dalla prossima stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). A cui si aggiungono LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS. Oltre ai canali tematici di FC Internazionale (Inter TV, ndr) e AC Milan. A partire dal 1° luglio, la ricca proposta di DAZN avrà un prezzo di 29,99 euro al mese. E, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1° al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Inoltre, DAZN ha sempre un’attenzione speciale per i propri clienti, ai quali comunicherà a breve le ulteriori offerte a loro dedicate in aggiunta a quella relativa al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro. Come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti”.

Fonte: Sito Ufficiale DAZN [DAZN.com]