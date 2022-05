Serafini: «Scudetto? Vinto il Milan, non perso Inter. Mentalità più forte»

L’Inter ha vinto contro la Sampdoria ma non è riuscita ad alzare al cielo il ventesimo scudetto. Intanto però, Luca Serafini dice la sua sul titolo vinto dal Milan ieri pomeriggio. Ecco le sue parole.

TITOLO – L’Inter ci ha provato fino all’ultimo ma alla fine ha vinto il Milan. Luca Serafini, voce del Milan, ha detto la sua a Sky Sport. «Lo scudetto lo ha vinto il Milan. All’inizio il Napoli era partito forte ma il Milan c’è stato sempre. Le occasioni perdute le hanno tutte. La partita di Bologna è stata importante ma non è detto che avrebbe vinto e con il pareggio non sarebbe cambiato nulla. Poi il Milan aveva 6 partite difficilissime che ha giocato e dominato. Se l’Inter ha avuto una debolezza mentale è stato il contraccolpo del derby come ha detto Inzaghi. E allora vuol dire che manca qualcosa nella mentalità della squadra. Il Milan questa mentalità ce l’ha e faccio molta fatica a pensare a delle partite dove il Milan ha fatto male e poi non si è rialzato. Nella prossima stagione si riparte che il Napoli deve fare il suo mercato. L’Inter e il Milan hanno già una situazione più solida, dovranno mettere a posto qualcosa».