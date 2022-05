Pintus: «Scudetto Milan? Non ho parlato con Ancelotti. Mia figlia amuleto»

L’Inter in estate scorsa ha salutato Antonio Pintus, preparatore atletico dello staff di Antonio Conte. Ora al Real Madrid è intervenuto a Sky Sport, parlando del presente ma anche del passato.

AMULETO – L’Inter non ha vinto lo scudetto ma ci è andata vicina. Intanto, Antonio Pintus, ha detto la sua sul passato e rivelando un piccolo aneddoto. «Ancelotti e scudetto Milan? Non mi ha detto nulla, non abbiamo avuto modo di parlarne. Mia figlia è venuta solo tre volte allo stadio, a Kiev e abbiamo vinto, a San Siro lo scorso anno e abbiamo vinto e l’ultima a Madrid e abbiamo vinto la Liga. E’ un amuleto. Com’è che si agisce nel piano individuale su Modric e Lukaku? Sono due bellissimi esempi. Uno è un velocista e l’altro è un mezzo fondista. La base è la stessa ma bisogna lavorare sulle individualità. Metodo Pintus? Non ci sono i metodi, ogni volta mi adatto alla situazione che trovo».