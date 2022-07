Sconcerti: «All’Inter sindrome Dybala, ma credo serva ad altre 2 squadre»

Rimane un’incognita il futuro di Dybala, ancora senza squadra e alla ricerca di un contratto importante. L’Inter rimane sempre sullo sfondo anche se l’affondo tarda ad arrivare. Il commento di Mario Sconcerti

CHI LO PRENDE? − Sconcerti discute sul futuro di Paulo Dybala: «C’è una sindrome Dybala anche all’Inter. Non c’è dubbio che Sanchez debba andarsene o ridursi lo stipendio. Magari l’Inter accelera e lo prende, ma io credo che Dybala alla fine possa andare in squadre che hanno più bisogno di lui, come Napoli e Roma». Il giornalista ha parlato così ai microfoni di Calciomercato.com.