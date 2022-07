Vidal, prime parole da ex Inter: «Tutto bene». Attesa Flamengo

Vidal è da un paio d’ore un ex giocatore dell’Inter, dopo la rescissione (vedi articolo). Il centrocampista ha brevemente risposto a chi gli chiedeva qualcosa sul Flamengo.

ORMAI UN EX – Arturo Vidal oggi ha salutato l’Inter, risolvendo il contratto. La sua prossima destinazione sarà il Flamengo, con cui è già d’accordo anche se manca l’annuncio ufficiale. Arriverà in questi giorni, poi potrà iniziare a giocare in Brasile. Dopo aver lasciato la sede, in un albergo a Milano, è stato fermato da chi gli chiedeva qualcosa sulla sua prossima esperienza. «Tutto bene. Non posso parlare ora», il brevissimo virgolettato di Vidal, che fino alla firma non può ancora “anticipare” il Flamengo.