Sconcerti: «Inter, più che Zapata prendi Correa! Barella prossimo problema?»

Sconcerti vede Correa più utile di Zapata nell’Inter dopo la cessione di Lukaku. Il giornalista, intervenuto a “Maracanà” su “TMW Radio”, ipotizza poi difficoltà legate a Barella.

TANTI CAMBI – Mario Sconcerti fa un ragionamento sulle difficoltà del periodo: «Se guardate gli stipendi dell’Inter sono folli. Due milioni ad Andrea Pinamonti, sette ad Alexis Sanchez: tutti netti, come si fa? Secondo me uno dei prossimi problemi sarà Nicolò Barella, che prende meno della metà di Hakan Calhanoglu. Queste sono cose che alla lunga portano scompensi. Più che Duvan Zapata prenderei Joaquin Correa. Edin Dzeko è un calciatore secondo me eccezionale per giocare accanto a Lautaro Martinez, che non è una prima punta. Con Dzeko che gli gioca un po’ più di fianco, alle spalle, è una grande coppia. Se ci aggiungi Correa un po’ più largo questi tre sono il miglior attacco del campionato. Di questo sono sicuro, molto più che Zapata: io andrei su Correa».