Criscitiello: «Lukaku? Si sostiene la squadra, non chi scappa alla prima offerta»

Criscitiello va giù abbastanza pesante sulla questione Lukaku. Il giornalista di Sportitalia se la prende col belga e invita i tifosi, non solo dell’Inter, a non affezionarsi ai giocatori.

SOLO I SOLDI – Michele Criscitiello non fa troppi giri di parole sulla questione Romelu Lukaku. Ieri sera il murales fuori dal Meazza è stato imbrattato (vedi articolo), con tanto di contestazione della Curva Nord. Il giornalista si esprime dal suo account Twitter e ne ha per tutti: “I tifosi ancora dedicano murales e cori ai calciatori. Per poi cancellarli. Va sostenuta la squadra, non i calciatori che alla prima offerta utile scappano via”.