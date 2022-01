Satriano, passerella per l’esordio col Brest: entra un attimo, ma vince

Satriano a inizio settimana si è trasferito in prestito dall’Inter al Brest. Oggi è arrivato l’esordio, nella vittoria per 2-0 contro il Lille in Ligue 1.

PRIMA APPARIZIONE – L’esordio di Martin Satriano col Brest dura una manciata di secondi, ma bastano per dargli una presenza. L’attaccante uruguayano, in prestito dall’Inter, subentra addirittura al 96’ della partita contro il Lille, come ultimo cambio. Lo fa al posto di Steve Mounié, che un minuto prima aveva trasformato il rigore del definitivo 2-0. In avvio di gara un autogol, di Tiago Djalò (ex Primavera del Milan), per sbloccare il risultato. In campo titolare e per tutta la partita invece Lucien Agoumé, ammonito al 27’. Il Brest ritrova una vittoria che mancava in campionato da oltre un mese e sale a 28 punti, ben lontano dalla zona retrocessione. Per Agoumé e Satriano prossimo impegno venerdì prossimo (ore 21) in casa del Nantes in Coupe de France.