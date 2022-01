Atalanta, bis concesso in emergenza: 0-0 come con l’Inter, Lazio al palo

Lazio-Atalanta doveva essere la partita più interessante di oggi, invece ha offerto poco. Un palo e non molto altro all’Olimpico: per i bergamaschi, in emergenza come contro l’Inter, finisce 0-0.

SCARSE EMOZIONI – L’Atalanta, con ancora più indisponibili rispetto a sei giorni fa contro l’Inter, muove comunque la classifica. Secondo 0-0 consecutivo per i bergamaschi, una rarità, ma può essere visto come un punto guadagnato visto che Gian Piero Gasperini era senza mezza squadra. Il primo tempo con la Lazio non vede praticamente tiri in porta, da parte di entrambe le formazioni. Una mezza chance ce l’ha il diciottenne Giorgio Scalvini, formalmente difensore ma piazzato in emergenza in mezzo al campo: è sfortunato sul suo tiro, murato. Il match si accende al 64’, quando su cross di Sergej Milinkovic-Savic buca Berat Djimsiti favorendo Mattia Zaccagni che controlla e di destro prende il palo. Novanta secondi dopo la risposta di Aleksej Miranchuk (poi fuori per infortunio), con discesa e sinistro a giro a lato. Sfiora il gol anche Adam Marusic, con un destro potente non molto distante all’incrocio dei pali. E alla fine lo 0-0 sta meglio all’Atalanta.