Satriano, parla l’agente: «Inter, concorrenza battuta per un motivo»

Satriano si sta mettendo in mostra all’Inter vista l’assenza degli attaccanti titolari. Simone Inzaghi lo studia e soprattutto lo valuta nel corso di questo precampionato.

L’AGENTE – Secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, il calciatore si candida per il ruolo di quarta punta in nerazzurro. Intanto di lui ha parlato il suo procuratore, Nick Maytum: «Strappandolo alla concorrenza di Cagliari e Arsenal, proprio perché l’Inter è l’Inter. Era eccitatissimo di firmare per l’Inter, nonostante avrebbe dovuto cambiare continente e stile di vita sin da giovanissimo».

Fonte: TuttoSport