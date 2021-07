Nandez-Inter, serve tempo. Al Cagliari anche Pinamonti oltre Dalbert? – TS

Nandez piace all’Inter, che a inizio giugno ne aveva già parlato con il Cagliari. L’esterno uruguaiano è in uscita dal Cagliari, ma per il suo futuro però si dovrà attendere ancora. Ai rossoblù piace anche Andrea Pinamonti.

DOPPIO AFFARE – Nandez all’Inter? Lui piace, ma serve tempo. Gli ottimi rapporti con il club rossoblù e la possibile doppia operazione potrebbero agevolare il tutto. Sì, perché come riportato questa mattina da “TuttoSport” in edicola, il Cagliari sarebbe interessato ad Andrea Pinamonti (Dalbert in chiusura). In ballo, inoltre, c’è anche Radja Nainggolan, che al 99% vestirà la maglia del Cagliari la prossima stagione ma solo dopo aver rescisso il suo contratto con l’Inter (con tanto di buonuscita). Per quanto riguarda Pinamonti invece, ad oggi, è solo un’idea, soprattutto in caso di cessione di Simeone.

Fonte: TuttoSport