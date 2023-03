Satriano finalmente! L’attaccante torna al gol per l’Empoli. 6 mesi di attesa

In Monza-Empoli si rivede finalmente Martin Satriano. Il calciatore di proprietà dell’Inter torna a segnare a sei mesi di distanza dalla sua prima rete in Serie A contro la Salernitana.

RITORNO – Martin Satriano torna finalmente al gol. Il calciatore sfrutta una deviazione di Pablo Marì su un cross di Razvan Marin e colpisce di testa sul secondo palo, beffando il portiere avversario ex Inter Michele Di Gregorio. L’attaccante ha segnato la sua seconda rete in campionato, la prima è arrivata sei mesi fa, precisamente a settembre nel 2-2 esterno dell’Empoli contro la Salernitana. Quest’oggi l’uruguagio di proprietà dell’Inter ha colpito per il momentaneo 1-1 al Brianteo con il Monza.