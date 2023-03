Inter-Lecce, dubbi in attacco per Baroni! Umtiti dal 1′: la probabile – SM

Inter-Lecce andrà in scena domani alle 18:00. Baroni, tecnico dei salentini, recupera Umtiti. La probabile formazione secondo SportMediaset

IN CAMPO – Inter-Lecce è in programma domani alle 18. Baroni, tecnico dei giallorossi, avrà a disposizione Umtiti, al rientro dopo un infortunio: il francese prenderà il posto, al centro della difesa, dello squalificato Baschirotto. Il dubbio di formazione più grande riguarda l’attacco: ballottaggio Colombo-Ceesay per un posto al centro dell’attacco. Di seguito la probabile formazione del Lecce:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Gonzales, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.