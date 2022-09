Sala: «San Siro economicamente gravoso da gestire! Idee Inter e Milan…»

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato a margine di un evento organizzato dall’Università statale di Milano ritornando sul tema stadio con il progetto del nuovo San Siro promosso da Inter e Milan

GRAVOSO − Sala sempre più perplesso sulla permanenza di San Siro: «Capisco che il progetto ha senso per le squadre ma serve un dibattito pubblico. Io a tutti quelli che chiedono che deve rimanere San Siro dico, cosa ne facciamo? Anche dai comitati che difendono il Meazza non é venuta fuori un’idea per poter gestire due stadi. Dal mio punto di vista credo che sia economicamente gravoso da gestire. Inter e Milan hanno risposto che allora devono utilizzare lo spazio oggi occupato dallo stadio. È quello che propongono i club e anche per questo è importante dibatterne».