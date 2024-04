Sacchi, che cantonata! Braglia: «Debiti Inter? Bisogna conoscere la materia!»

Dopo la sua ennesima sparata sull’Inter, Arrigo Sacchi non ha ricevuto supporto da altri opinionisti, giornalisti ed ex calciatori. Fra questi anche Stefano Braglia, che a TMW Radio sottolinea come bisogni conoscere determinate materie per poterne parlare.

ATTENZIONE – Stefano Braglia commenta la sparata a zero di Arrigo Sacchi sull’Inter, che sta facendo piuttosto discutere. Una frase specialmente, legata al fatto che, secondo l’ex allenatore, i nerazzurri sarebbero indebitati e quindi vincerebbero barando. Una frase che l’ex calciatore ha commentato in questo modo: «Bisogna fare attenzione su certi argomenti. Bisogna conoscere la materia. Il brand e i giocatori sono dei cespiti a cui si dà un valore e quello è il valore dell’Inter. Sono garanzie per un debito contratto in una normale operazione di prestito». Insomma, parole chiare che lasciano intuire quando le parole dell’ex rossonero corrispondano ben poco alla realtà.

Sacchi spara a zero sull’Inter, il commento di Braglia

SOSTENIBILITÀ – Stefano Braglia prosegue poi il suo discorso legato alle frasi di Sacchi tornando sempre su una questione più generale, che non riguarda soltanto l’Inter. Queste le sue parole: «Che la sostenibilità voglia che non debbano esserci tutti quei giochi di potere legati all’aspetto finanziario sono d’accordo. Ma ci sono tutti gli organismi che controllano e possono intervenire». Insomma, un’altra cantonata quella di Sacchi (non l’unica, per essere onesti), che non perde occasione di scagliarsi contro l’Inter. Forse preoccupato, visto il suo passato da ex Milan, dello scenario che potrebbe vedere i nerazzurri conquistare la seconda stella proprio nel derby.