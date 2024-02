Saccani vede un’altra cosa: «Acerbi da annullare, causa Thuram»

Massimo Saccani, ex arbitro AIA in collegamento con gli studi di Rai 2 durante “Novantesimo Minuto” ha parlato del gol di Francesco Acerbi in Roma-Inter 2-4. Secondo lui, la rete sarebbe da annullare dato che Marcus Thuram sfiora Rui Patricio.

ANALISI DIVERSA – Massimo Saccani ha analizzato così il gol del difensore in Roma-Inter: «L’episodio che vorrei analizzare è la prima rete che è stata assegnata all’Inter. L’arbitro Guida ha ben diretto la partita, però durante il calcio d’angolo Acerbi segna di testa. L’arbitro convalida, però viene correttamente richiamato al VAR perché ci sono tre giocatori dell’Inter in posizione regolare: due sicuramente fuori dall’azione e uno che potrebbe impattare sull’azione stessa, che è Thuram. Nell’immagine si vede il francese dalla parte opposta della direzione della palla e non cerca di giocare la palla, vuole disinteressare dall’azione, però tocca Rui Patricio. A mio avviso, considerata la linea tenuta in questo momento, il gol doveva essere annullato dato che c’è il contatto tra Thuram e Rui Patricio. Invece Guida decide di convalidare il gol».