Sabatini sicuro: «Arnautovic non è quello visto nelle ultime partite!»

L’Inter esce sconfitta dagli ottavi di finale contro il Bologna. Sandro Sabatini, dagli studi di Mediaset, commenta così la sconfitta della squadra di Inzaghi con un focus sulla prestazione di Arnautovic

CRESCITA – Questa l’analisi di Sabatini: «Lautaro Martinez?. Evidente che il ‘Toro’ rappresenta per l’Inter quello che per Zirkzee rappresenta per il Bologna. Bologna un’altra squadra con l’olandese, che ha deciso la partita con due colpi da fuoriclasse. Come movenze sembra Amauri, come classe e come tasso tecnico assomiglia ad Ibrahimovic. Audero? Qualche perplessità sul primo gol. Lautaro Martinez? Per lui l’infortunio è preoccupante perché la partita è imminente. Arnautovic? L’Inter non può permettersi di non incoraggiarlo. Il vero Arnautovic non è quello visto in queste partite, il giocatore tecnicamente c’è. I nerazzurri avranno bisogno dell’austriaco».