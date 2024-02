Sabatini: «Inter-Atletico Madrid l’ottavo più equilibrato. No feste»

Sabatini ritiene Inter-Atletico Madrid l’ottavo di finale più equilibrato in Champions League. Il giornalista non si fida dei Colchoneros di Simeone.

TANTO EQUILIBRIO − Sandro Sabatini a Radio Radio Mattino Sport e News sulla sfida di questa sera: «Manchester City, Real Madrid e Inter tra le squadre in lizza per la vittoria finale. In questa situazione, c’è di mezzo il Cholo Simeone dell’Atletico Madrid. L’ottavo di finale più equilibrato secondo me tra tutti. Agitare bene prima dell’uso, sarà una sfida molto equilibrata, anche se l’Inter delle ultime partite è una squadra potentissima e di gran livello europeo. Ma occhio a fare festa in anticipo. Acerbi? Assenza pesante, anche se de Vrij lo ha sostituito bene. Anche se contro Griezmann non poteva fare un uomo contro uomo come contro Haaland. Comunque, de Vrij è tanta roba, entrambi erano della Lazio. Uno via a parametro zero e l’altro per pochi spicci. La qualificazione si giocherà comunque su due partite».