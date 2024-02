Inter-Atletico Madrid probabili formazioni Champions League: tutti gli aggiornamenti

Inter-Atletico Madrid apre la fase a eliminazione diretta della competizione più importante della stagione internazionale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per la prima di due sfide tutt’altro che facili. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Ecco le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid in Champions League con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Asllani, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 15 Acerbi.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: 5 Sensi, 7 Cuadrado.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo, 49 M. Sarr.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: L’unico grande dubbio di Inzaghi è sulla fascia destra, dove il “titolare” Dumfries ora scalpita dopo l’ottima prova contro la Salernitana ma il più difensivo Darmian è nuovamente in vantaggio, avendo anche riposato 90′ nell’ultima uscita stagionale.

Probabili formazioni Champions League: Inter-Atletico Madrid

ATLETICO MADRID (3-5-2): 13 Oblak; 20 Witsel, 2 J. Gimenez, 22 Mario Hermoso; 16 N. Molina, 5 de Paul, 6 Koke ©, 8 Saul Niguez, 23 Reinildo Mandava; 14 M. Llorente, 7 Griezmann.

A disposizione: 1 Moldovan, 31 A. Gomis; 4 Gabriel Paulista, 9 Memphis Depay, 10 Angel Correa, 12 Samuel Lino, 15 Savic, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 19 Morata, 24 Barrios.

Allenatore: Diego Simeone

Diffidato: Samuel Lino.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 3 Azpilicueta, 11 Lemar.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: Vitolo e Marcos Paulo.

Altri giocatori: 33 A. Iturbe, 35 Mestre, 51 Esquivel; 26 Gismera, 27 Kostis, 29 Bonar, 30 El Jebari, 32 Nino, 36 Calatrava, 39 Raihani, 40 Guerrero, 45 Belid, 46 Julio Diaz, 47 Esteban, 48 J. Castellanos, 49 Frey, 50 D. Munoz, 53 Javier Diaz.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Il grande ex Simeone è pronto a specchiarsi al 3-5-2 dell’amico Inzaghi ma con un assetto tutt’altro che simile, visto che i centrocampisti Witsel e Llorente – salvo sorprese – troveranno posto rispettivamente in difesa e attacco. La novità Gabriel Paulista e il rientrante Morata verso la panchina, insieme al diffidato Samuel Lino.