Orsi: «L’Inter non è favorita con l’Atletico Madrid! Dico un risultato»

Orsi si è espresso sull’Inter, che stasera giocherà contro l’Atletico Madrid. L’ex giocatore pronostica anche un risultato a San Siro.

EQUILIBRIO − A Radio Radio Mattino Sport e News, Nando Orsi ha detto la sua sul match di San Siro: «Favorita l’Inter? No, è 50 e 50. È una partita complicata e dura. L’Atletico Madrid gioca a metà tra il Cholisimo e un modo più tecnico, ma è sempre un’avversaria temibile. In avanti ha giocatori e in mezzo giocatori di garra. L’Inter dovrà fare una grande partita e può anche non bastare perché giocare lì non sarà semplice. Probabilmente è l’ottavo più equilibrato. Vediamo che succede. Simone ritrova Simeone, indubbiamente hanno fatto una carriera di allenatore molto importante e hanno costruito due squadre a loro immagine e somiglianza. Per me stasera finisce in pareggio».